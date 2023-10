MARCHE ROSE REMIREMONT 26 Route d’Hérival Remiremont, 14 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Marche Rose Remiremont organisée par les clubs de tennis de Remiremont et de Saint Nabord.

Départ depuis les courts extérieurs de tennis de la Grange Puton, 26 route d’Hérival.

2 parcours de 5 et 10 km.

Accueil à partir de 13h30 pour un départ à partir de 14h.

Venez nombreux !

Chaussez vos baskets pour la bonne cause !. Tout public

Samedi 2023-10-14 13:30:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. 3 EUR.

26 Route d’Hérival Grange Puton

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Marche Rose Remiremont organized by the Remiremont and Saint Nabord tennis clubs.

Start from the Grange Puton outdoor tennis courts, 26 route d’Hérival.

2 courses of 5 and 10 km.

Welcome from 1.30pm for a 2pm start.

Come one, come all!

Put on your sneakers for a good cause!

Marcha Rosa de Remiremont organizada por los clubes de tenis de Remiremont y Saint Nabord.

Salida de las pistas de tenis exteriores de Grange Puton, 26 route d’Hérival.

2 recorridos de 5 y 10 km.

Bienvenida a partir de las 13.30 h para una salida a las 14 h.

¡Vengan todos!

Ponte las zapatillas por una buena causa

Rosa Marsch Remiremont, organisiert von den Tennisvereinen von Remiremont und Saint Nabord.

Start von den Tennisaußenplätzen der Grange Puton, 26 route d’Hérival.

2 Strecken von 5 und 10 km.

Empfang ab 13.30 Uhr für einen Start ab 14 Uhr.

Kommen Sie zahlreich!

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe für einen guten Zweck an!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT REMIREMONT