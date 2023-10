La Tournée 2023 des iNOUïS 26 Route de la Chapelle Bourges, 21 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

La Tournée 2023 des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Découvrez en live la poésie délicate et perturbée de Brique Argent, Prix du PDB – iNOUïS 2023, l’énergie débordante et romantique de Demain Rapides, Prix du Jury – iNOUïS 2023 le rock frénétique de Meule, iNOUïS 2022 !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 00:30:00. 5 EUR.

26 Route de la Chapelle

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



La Tournée 2023 des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Discover live the delicate, disturbed poetry of Brique Argent, Prix du PDB ? iNOUïS 2023, the overflowing, romantic energy of Demain Rapides, Prix du Jury ? iNOUïS 2023 and the frenetic rock of Meule, iNOUïS 2022!

Gira Printemps de Bourges Crédit Mutuel iNOUïS 2023. ¡Descubra en directo la poesía delicada y perturbada de Brique Argent, Prix du PDB ? iNOUïS 2023, la energía desbordante y romántica de Demain Rapides, Prix du Jury ? iNOUïS 2023 el rock frenético de Meule, iNOUïS 2022 !

Die Tournee 2023 der iNOUïS des Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Erleben Sie live die zarte und verstörte Poesie von Brique Argent, Preis der PDB? iNOUïS 2023, die überbordende und romantische Energie von Demain Rapides, Preis der Jury? iNOUïS 2023 den frenetischen Rock von Meule, iNOUïS 2022!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BOURGES