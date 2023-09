Braderie Emmaüs Parthenay 26 Route de Bressuire Châtillon-sur-Thouet, 26 septembre 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Châtillon-sur-Thouet,Deux-Sèvres

Entrée libre

– 26, 27, 29 septembre 2023 de 13h30 à 17h30

– 30 septembre 23 de 10h30 à 17h30.

26 Route de Bressuire Emmaüs Parthenay

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Free admission

– september 26, 27, 29 2023 from 1:30 pm to 5:30 pm

– september 30, 23 from 10:30 am to 5:30 pm

Entrada gratuita

– 26, 27, 29 de septiembre de 2023 de 13.30 h a 17.30 h

– 30 de septiembre 23 de 10.30 h a 17.30 h

Freier Eintritt

– 26., 27. und 29. September 2023 von 13:30 bis 17:30 Uhr

– 30. September 23 von 10.30 bis 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine