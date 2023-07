VISITE GUIDÉE ET JEU DE RÔLE À L’EXPO – LA MEUSE EN SES JARDINS 26 Route d’Aulnois Bar-le-Duc, 23 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

– visite guidée de l’exposition « La Meuse en ses jardins » à 14h15 et à 16h15,

– jeu de rôle « Enquête au jardin » de 15h à 17h30 (inscription obligatoire par téléphone ou mail archives@meuse.fr – à partir de 16 ans – limité à 5 participants).

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 14:00:00 fin : 2023-07-23 17:30:00. 0 EUR.

26 Route d’Aulnois Archives départementales de la Meuse

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



– guided tour of the « La Meuse en ses jardins » exhibition at 2:15pm and 4:15pm,

– role-playing game « Garden Investigation » from 3pm to 5:30pm (registration required by phone or e-mail archives@meuse.fr ? 16 years and over ? limited to 5 participants).

Free admission.

– visita guiada a la exposición « La Meuse en ses jardins » a las 14.15 y 16.15 h,

– juego de rol « Investigación sobre los jardines » de 15.00 a 17.30 h (inscripción previa por teléfono o correo electrónico archives@meuse.fr ? a partir de 16 años ? limitado a 5 participantes).

Entrada gratuita.

– führung durch die Ausstellung « La Meuse en ses jardins » um 14:15 Uhr und um 16:15 Uhr,

– rollenspiel « Enquête au jardin » von 15:00 bis 17:30 Uhr (Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich archives@meuse.fr ? ab 16 Jahren ? auf 5 Teilnehmer begrenzt).

Eintritt frei.

