CONCERT : TRIBUTE TO NEIL YOUNG PAR LE NOISE 26 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 21 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’événement Rock organisé par les Jardins de la Chapelle Saint Roch. Tribute to Neil Young par le groupe Le Noise.

Billetterie à l’Office de Tourisme ; places assises ou debout.. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. 29 EUR.

26 Quai Sadi Carnot Espace Georges Sadoul

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Rock event organized by the Jardins de la Chapelle Saint Roch. Tribute to Neil Young by Le Noise.

Tickets available from the Tourist Office; standing or seated.

Evento de rock organizado por los Jardins de la Chapelle Saint Roch. Homenaje a Neil Young a cargo del grupo Le Noise.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo; sentado o de pie.

Das Rock-Event, das von den Gärten der Kapelle Saint Roch organisiert wird. Tribute to Neil Young von der Gruppe Le Noise.

Eintrittskarten im Fremdenverkehrsamt; Sitz- oder Stehplätze.

