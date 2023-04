UN SYSTEME 26 Quai de Lorraine, 19 mai 2023, Narbonne.

Le système exclut ceux qui n’y prennent plus de plaisir, ceux qui ne s’y retrouvent plus. Dérives managériales et déshumanisation au travail, comparer, étalonner, mesurer… et évaluer les autres dans une optique concurrentielle pour s’améliorer, toujours s’améliorer… Ridicule !

Bernard Laborde propose une fantaisie poétique actuelle et mordante, humoristique, sur le monde de l’entreprise, la destruction de l’individu, la complaisance et l’acceptation tacite de chacun face à un système économique et politique de plus en plus complexe et abstrait. Un système à déboulonner de toute urgence…

Ce travail, enthousiaste et joyeux, se veut comme un moyen de déchirer le voile de plus en plus épais des contre-vérités accumulées qui nous empêchent de voir l’Histoire que nous sommes en train de vivre, et son absurdité..

2023-05-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

26 Quai de Lorraine

Narbonne 11100 Aude Occitanie



The system excludes those who no longer enjoy it, those who no longer find themselves in it. Managerial drift and dehumanization at work, comparing, benchmarking, measuring? and evaluating others in a competitive perspective to improve, always improve? Ridiculous!

Bernard Laborde proposes a poetic fantasy, current and biting, humorous, on the world of the company, the destruction of the individual, the complacency and tacit acceptance of each one in front of an economic and political system more and more complex and abstract. A system to be debunked urgently…

This work, enthusiastic and joyful, wants to be a way to tear the veil of accumulated untruths that prevent us from seeing the History we are living, and its absurdity.

El sistema excluye a los que ya no se complacen en él, a los que ya no se encuentran en él. Deriva gerencial y deshumanización en el trabajo, comparación, benchmarking, medición? y evaluación de los demás en una perspectiva competitiva para mejorar, siempre mejorar? ¡Ridículo!

Bernard Laborde ofrece una fantasía poética, humorística y actual sobre el mundo de la empresa, la destrucción del individuo, la complacencia y la aceptación tácita de cada uno frente a un sistema económico y político cada vez más complejo y abstracto. Un sistema que hay que desmontar urgentemente…

Esta obra, entusiasta y alegre, pretende ser un medio para rasgar el velo cada vez más espeso de falsedades acumuladas que nos impiden ver la Historia que vivimos, y su absurdo.

Das System schließt diejenigen aus, die keinen Spaß mehr daran haben, die sich nicht mehr darin wiederfinden. Managementfehler und Entmenschlichung am Arbeitsplatz: Vergleichen, kalibrieren, messen und andere im Wettbewerb bewerten, um sich selbst zu verbessern, immer besser zu werden? Lächerlich!

Bernard Laborde legt eine aktuelle, bissige und humorvolle poetische Fantasie über die Welt der Unternehmen, die Zerstörung des Individuums, die Selbstgefälligkeit und die stillschweigende Akzeptanz eines immer komplexeren und abstrakteren wirtschaftlichen und politischen Systems durch alle Beteiligten vor. Ein System, das dringend entlarvt werden muss…

Diese enthusiastische und fröhliche Arbeit soll den immer dichter werdenden Schleier der angehäuften Unwahrheiten zerreißen, der uns daran hindert, die Geschichte, die wir gerade erleben, und ihre Absurdität zu erkennen.

Mise à jour le 2023-03-28 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11