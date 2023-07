Marché du Canal Couvert de Mulhouse 26 Quai de la cloche Mulhouse, 19 mai 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Plus de 300 commerçants (alimentaires et non-alimentaires) proposent une très grande diversité de produits, du terroir alsacien bien sûr mais aussi du monde entier. Venez faire le tour du monde en flânant dans le plus grand marché du Nord Est de la France ! Restauration et snack assuré. Stationnement gratuit 1h.

2023-05-19 fin : 2023-08-14 17:00:00. EUR.

26 Quai de la cloche

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



More than 300 traders (food and non-food) offer a very wide variety of products, from Alsace of course but also from all over the world. Come and take a stroll around the world in the largest market in the North East of France! Catering and snacks are guaranteed. Free parking 1h

Más de 300 comerciantes (alimentarios y no alimentarios) ofrecen una gran variedad de productos, de Alsacia por supuesto, pero también de todo el mundo. Venga a dar la vuelta al mundo paseando por el mayor mercado del noreste de Francia Se ofrece un servicio de catering y aperitivos. Aparcamiento gratuito durante 1 hora

Mehr als 300 Händler (Lebensmittel und Non-Food) bieten eine sehr große Vielfalt an Produkten an, natürlich aus dem Elsass, aber auch aus der ganzen Welt. Kommen Sie mit auf eine Weltreise und schlendern Sie über den größten Markt im Nordosten Frankreichs! Für Verpflegung und Snacks ist gesorgt. Kostenloses Parken 1 Stunde

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région