La Coquille St Jacques, Star de Grandcamp-Maisy (visite guidée du port) 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy, 25 novembre 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

Dans le cadre de la Coquille Saint-Jacques en Fête, suivez la visite guidée du port proposée par Sabine et l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha pour en savoir plus sur la coquille Saint Jacques. Vous comprendrez ainsi comment fonctionne un petit port authentique en Baie de Seine et apprendrez à décortiquer une coquille comme un pro !

Au programme :

Histoire du port et la pêche de la coquille « avant »,

Techniques de pêche modernes et nouveaux bateaux,

Focus sur la Criée et la règlementation de la pêche à la coquille,

Approche sur l’anatomie et la reproduction de la St Jacques,

Démonstration de décorticage de St Jacques également appeler « ébarber » sous la halle de Grandcamp-Maisy.

Réservation obligatoire..

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

26 Quai Crampon Office de Tourisme

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



As part of the Coquille Saint-Jacques en Fête event, join Sabine and the Isigny-Omaha Tourist Office on a guided tour of the port to find out more about the scallop. You’ll learn how an authentic little port in the Baie de Seine works, and how to shell a scallop like a pro!

On the program:

History of the port and scallop fishing « before »,

Modern fishing techniques and new boats,

Focus on the auction and shellfishing regulations,

Anatomy and reproduction of scallops,

Demonstration of scallop shelling, also known as « trimming », in the Grandcamp-Maisy market hall.

Reservations required.

Como parte de las celebraciones de Coquille Saint-Jacques en Fête, únase a Sabine y a la Oficina de Turismo de Isigny-Omaha en una visita guiada por el puerto para descubrir más cosas sobre la vieira. Descubrirá cómo funciona un auténtico pequeño puerto de la bahía del Sena y aprenderá a pelar una vieira como un profesional

En el programa:

Historia del puerto y de la pesca de la vieira « antes »,

Técnicas de pesca modernas y nuevos barcos,

Enfoque sobre la subasta y la normativa que regula la pesca de la vieira,

Aproximación a la anatomía y reproducción de la vieira,

Demostración del pelado de la vieira, también conocido como « recorte », en la lonja de Grandcamp-Maisy.

Reserva obligatoria.

Im Rahmen des Festes der Jakobsmuschel nehmen Sie an einer Hafenführung teil, die von Sabine und dem Fremdenverkehrsamt Isigny-Omaha angeboten wird, um mehr über die Jakobsmuschel zu erfahren. Sie werden verstehen, wie ein kleiner, authentischer Hafen in der Seine-Bucht funktioniert, und lernen, wie ein Profi eine Muschel zu schälen!

Auf dem Programm stehen:

Geschichte des Hafens und die Muschelfischerei « früher »,

Moderne Fischereitechniken und neue Boote,

Fokus auf die Auktionshalle und die Vorschriften für den Muschelfang,

Annäherung an die Anatomie und die Fortpflanzung der Jakobsmuschel,

Demonstration des Schälens von Jakobsmuscheln in der Markthalle von Grandcamp-Maisy.

Reservierung erforderlich.

