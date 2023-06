Ateliers d’initiation à la peinture à l’huile 26 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 3 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Initiations à la peinture à l’huile proposées à l’atelier Mélaine Bussueil tous les jeudis de juillet et d’août de 17h45 à 19h45.



Tarifs :55€ les 4 séances de 2h

Infos et inscription au 04 75 48 81 86..

2023-07-03 à 17:45:00 ; fin : 2023-08-31 19:45:00. .

26 Place Maurice Faure Galerie Atelier Melaine Busseuil

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Initiations to oil painting offered at the Mélaine Bussueil workshop every Thursday in July and August from 5.45pm to 7.45pm.



Rates:55? for 4 sessions of 2h

Information and registration: 04 75 48 81 86.

Iniciación a la pintura al óleo en el taller de Mélaine Bussueil, todos los jueves de julio y agosto de 17.45 a 19.45 h.



Precio: 55? para 4 sesiones de 2 horas

Información e inscripciones en el 04 75 48 81 86.

Einführungen in die Ölmalerei werden im Atelier Mélaine Bussueil jeden Donnerstag im Juli und August von 17:45 bis 19:45 Uhr angeboten.



Preis: 55? für 4 Sitzungen von 2 Stunden

Infos und Anmeldung unter 04 75 48 81 86.

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme