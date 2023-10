Spectacle « Martin et la voleuse de Noël » 26, place Latour Maubourg Valence, 16 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Père Noël a confié une mission très importante à Martin le lutin : s’occuper des rennes de Noël. Mais un jour, Tonnerre, le plus âgé des rennes, disparait !



Un spectacle interactif, porté par l’amitié, l’entraide et surtout la magie de Noël !.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Santa has entrusted Martin the elf with a very important mission: to look after the Christmas reindeer. But one day, Thunder, the oldest reindeer, disappears!



An interactive show based on friendship, mutual aid and, above all, the magic of Christmas!

Papá Noel ha encomendado al elfo Martín un trabajo muy importante: cuidar de los renos de Navidad. Pero un día, Trueno, el reno más viejo, ¡desaparece!



Un espectáculo interactivo sobre la amistad, la ayuda mutua y, sobre todo, ¡la magia de la Navidad!

Der Weihnachtsmann hat dem Wichtel Martin eine sehr wichtige Aufgabe anvertraut: Er soll sich um die Weihnachtsrentiere kümmern. Doch eines Tages verschwindet Donner, das älteste Rentier!



Ein interaktives Schauspiel, das von Freundschaft, Hilfsbereitschaft und vor allem vom Zauber der Weihnacht getragen wird!

