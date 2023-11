Conférence « Les pionniers de l’agriculture biologique dans la Drôme (1960-2010) » 26 place Latour-Maubourg Valence, 14 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Origines et développement de l’agriculture biologique dans le département de la Drôme..

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 19:00:00. .

26 place Latour-Maubourg Archives & Patrimoine – Site de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Origins and development of organic farming in the Drôme department.

Orígenes y desarrollo de la agricultura ecológica en el departamento de Drôme.

Ursprünge und Entwicklung der biologischen Landwirtschaft im Département Drôme.

