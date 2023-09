Spectacle : La cabane aux curiosités 26 Place Latour Maubourg Valence, 6 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette cabane est celle de LiliBois, un être des bois qui habite dans la forêt. Tous les jours, ce qu’elle préfére, c’est aller se promener parmi les arbres, foulet l’herbe des prairies, écouter les secrets des bois….

2023-12-06 16:30:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

26 Place Latour Maubourg Médiathèque Latour-Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This cabin belongs to LiliBois, a woodland creature who lives in the forest. Every day, her favorite thing to do is to go for a walk among the trees, whip through the meadow grass, listen to the secrets of the woods…

Esta cabaña pertenece a LiliBois, una criatura que vive en el bosque. Lo que más le gusta hacer cada día es pasear entre los árboles, pisar la hierba de los prados y escuchar los secretos del bosque…

Dieses Häuschen gehört LiliBois, einem Waldwesen, das im Wald lebt. Am liebsten geht sie jeden Tag zwischen den Bäumen spazieren, wühlt im Gras der Wiesen und lauscht den Geheimnissen des Waldes…

