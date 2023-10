Spectacle « Les règles du savoir-vivre » 26, place Latour Maubourg Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Accompagnée de son assistante personnelle Rowenta, Tante Françoise vous convie à sa conférence burlesque, futile, indispensable et délirante !.

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by her personal assistant Rowenta, Tante Françoise invites you to her burlesque, futile, indispensable and delirious conference!

Acompañada por su asistente personal Rowenta, la Tante Françoise le invita a su conferencia burlesca, fútil, indispensable y delirante

Begleitet von ihrer persönlichen Assistentin Rowenta lädt Tante Françoise Sie zu ihrer burlesken, sinnlosen, unentbehrlichen und verrückten Konferenz ein!

