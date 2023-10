Conférence « Libéllules de la Drôme » 26, place Latour Maubourg Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Jean-Michel Faton vous propose une introduction à l’art subtil de l’identification des nombreuses espèces du grand genre des odonates que l’on peut rencontrer dans notre environnement proche..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean-Michel Faton offers you an introduction to the subtle art of identifying the many species of the great odonate genus that can be found in our immediate environment.

Jean-Michel Faton ofrece una introducción al sutil arte de identificar las numerosas especies del amplio género de los odonatos que pueden encontrarse en nuestro entorno inmediato.

Jean-Michel Faton bietet Ihnen eine Einführung in die subtile Kunst der Identifizierung der zahlreichen Arten der großen Gattung der Libellen (Odonata), denen wir in unserer unmittelbaren Umgebung begegnen können.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme