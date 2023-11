Théâtre-forum « On aurait pu dire quelque chose » 26, Place Latour-Maubourg Valence, 29 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Théâtre-forum dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes..

2023-11-29 19:30:00 fin : 2023-11-29 . .

26, Place Latour-Maubourg Médiathèque Latourg Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Theatre-forum as part of the International Day for the Elimination of Violence against Women.

Teatro Fórum en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Forumtheater im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.

