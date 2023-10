Rencontre avec Catherine Ganz-Muller 26, place Latour Maubourg Valence, 24 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Rencontre avec la romancière à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Pierrot Résistant dans le Vercors ». Elle parlera également des ses deux précédents romans également sur le thème de la Seconde Guerre mondiale..

2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet the novelist on the occasion of the release of her new novel « Pierrot Résistant dans le Vercors ». She will also talk about her two previous novels, also on the theme of the Second World War.

Conozca a la novelista con motivo del lanzamiento de su nueva novela « Pierrot Résistant dans le Vercors ». También hablará de sus dos novelas anteriores, también sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial.

Treffen mit der Autorin anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans « Pierrot Résistant dans le Vercors ». Sie wird auch über ihre beiden vorherigen Romane sprechen, die ebenfalls den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme