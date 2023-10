Spectacle « Boum Boum.net » 26, place Latour Maubourg Valence, 23 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Aujourd’hui, masterclass de batterie avec le futur célèbre Bastien Blanchard. Ceux qui le suivent sur les réseaux sortiront du lot. Mais une seule élève se présente et tout dérape car il n’aurait pas dû rejeter Caroline sous prétexte que c’est une fille !.

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Today, a drum masterclass with the soon-to-be famous Bastien Blanchard. Those who follow him on the networks will stand out from the crowd. But only one student shows up, and things get out of hand because he shouldn’t have rejected Caroline just because she’s a girl!

Hoy, una clase magistral de batería con el que pronto será famoso Bastien Blanchard. Los que le sigan en la web destacarán entre la multitud. Pero sólo se presenta una alumna y todo se tuerce, ¡porque no debería haber rechazado a Caroline sólo porque es una chica!

Heute gibt es einen Schlagzeug-Masterclass mit dem zukünftig berühmten Bastien Blanchard. Diejenigen, die ihm in den Netzwerken folgen, werden aus der Masse herausstechen. Aber eine einzige Schülerin taucht auf und alles läuft aus dem Ruder, denn er hätte Caroline nicht ablehnen dürfen, nur weil sie ein Mädchen ist!

