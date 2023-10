Spectacle intergénérationnel « Pause Café » 26, place Latour Maubourg Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez découvrir l’histoire de ce Pause Café et comment une bande de retraités s’est alliée pour faire barrage à la destruction de leur bar de quartier !.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the history of this Pause Café and how a group of retirees banded together to stop the destruction of their neighborhood bar!

Venga a descubrir la historia de este Café Pause y cómo un grupo de jubilados unió sus fuerzas para detener la destrucción de su bar local

Erfahren Sie mehr über die Geschichte dieses Pause Cafés und wie sich eine Gruppe von Rentnern verbündet hat, um die Zerstörung ihrer Stammkneipe zu verhindern!

