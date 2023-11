Conférence : « Arbres en interaction » – Valence, ça pousse ! 26, Place Latour-Maubourg Valence, 17 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Marc-André Selosse est professeur au Muséum national d’histoire naturelle. Une conférence, passionnante et grand public..

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 . .

26, Place Latour-Maubourg Auditorium de la médiathèque Latour-Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marc-André Selosse is a professor at the Muséum national d?histoire naturelle. A fascinating conference for the general public.

Marc-André Selosse es profesor en el Museo Nacional de Historia Natural. Una conferencia fascinante para el gran público.

Marc-André Selosse ist Professor am Muséum national d’histoire naturelle. Ein Vortrag, spannend und für ein breites Publikum.

Mise à jour le 2023-11-03 par Valence Romans Tourisme