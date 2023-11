Lecture pour les enfants – Valence, ça pousse ! 26, Place Latour-Maubourg Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le “Raconte-moi une histoire” propose des lectures à écouter et surtout à savourer sur la diversité de la nature et la magie des arbres..

2023-11-15 10:30:00 fin : 2023-11-15 11:00:00. .

26, Place Latour-Maubourg Médiathèque Latour-Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Raconte-moi une histoire? offers readings about the diversity of nature and the magic of trees.

Raconte-moi une histoire? ofrece lecturas para escuchar y, sobre todo, para disfrutar, sobre la diversidad de la naturaleza y la magia de los árboles.

Die « Erzähl mir eine Geschichte » bietet Lesungen zum Zuhören und vor allem zum Genießen über die Vielfalt der Natur und die Magie der Bäume.

Mise à jour le 2023-11-03 par Valence Romans Tourisme