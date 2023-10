Conférence : « Le bassin méditerranéen, haut lieu de biodiversité… Jusqu’à quand ? » 26 Place Latour Maubourg Valence, 8 novembre 2023, Valence.

L’impact de l’homme et des changements globaux sur la richesse de la biodiversité dans le bassin méditerranéen. Avec Mr. Thierry Gauquelin, Professeur émérite à Aix-Marseille Université, écologue à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie.

2023-11-08 18:00:00 fin : 2023-11-08 19:30:00. .

26 Place Latour Maubourg Médiathèque F. Mitterrand

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The impact of man and global change on the richness of biodiversity in the Mediterranean basin. With Mr. Thierry Gauquelin, Professor Emeritus at Aix-Marseille University, ecologist at the Institut Méditerranéen de Biodiversité et d?Ecologie

El impacto del hombre y del cambio global en la riqueza de la biodiversidad de la cuenca mediterránea. Con Thierry Gauquelin, profesor emérito de la Universidad de Aix-Marsella, ecólogo del Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie

Die Auswirkungen des Menschen und des globalen Wandels auf den Reichtum der Biodiversität im Mittelmeerraum. Mit Herrn Thierry Gauquelin, emeritierter Professor an der Universität Aix-Marseille, Ökologe am Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie

