Démocratie participative : quelle place aujourd’hui dans la décision publique ? 26, place Latour Maubourg Valence, 25 octobre 2023, Valence.

Que devient la démocratie participative, aujourd’hui, lorsqu’elle est mise en place par les gouvernants ?

Avec Mr. Guillaume Gourgues, maître de conférences en science politique à l’Université Lumière Lyon-2.

2023-10-25 18:00:00 fin : 2023-10-25 19:30:00. .

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What happens to participatory democracy today, when it is implemented by those in power?

With Mr. Guillaume Gourgues, lecturer in political science at Université Lumière Lyon-2

¿Qué ocurre hoy con la democracia participativa cuando la introducen los que están en el poder?

Con Guillaume Gourgues, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Lumière Lyon-2

Was geschieht heute mit der partizipativen Demokratie, wenn sie von den Regierenden eingeführt wird?

Mit Guillaume Gourgues, Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Lumière Lyon-2

