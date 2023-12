Un trésor carolingien : « les évangiles de Saint-Riquier » à l’Unesco 26 Place Georges Clemenceau Abbeville, 13 janvier 2024, Abbeville.

Depuis le 18 mai 2023, les « Évangiles de SaintRiquier », manuscrit de l’école de la cour de

Charlemagne conservé à la bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, est inscrit sur le registre international« Mémoire du monde » de l’UNESCO, parmi un corpus exceptionnel de huit manuscrits conservés en Europequi comptent parmi les œuvres majeures de la culture

médiévale. Témoins de l’idéal politique et culturel de l’Empire carolingien, ils furent réalisés par les lettrés et les artistes les plus éminents de leur temps et contribuèrent au rayonnement culturel en Europe. Celui que nous conservons à Abbeville est un prestigieux cadeau de Charlemagne, à l’abbaye de Saint-Riquier, autour de l’an 800.

Afin de célébrer cette reconnaissance mondiale, acte majeur pour notre cité, venez découvrir ce document remarquable et son histoire.

26 Place Georges Clemenceau

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France



