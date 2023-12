Ciné Conte & Goûter 26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 26 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-26

En partenariat avec la bibliothèque, Ciné Conte au cinéma en 2 temps, suivi d’un goûter ✨

* 1 – Le conte – Devine Combien Je T’aime, lu et retransmis à l’écran

* 2 – Projection du film d’animation – Le noël de petit lièvre brun I Durée : 43 mn

Un merveilleux moment vous attend !! ✨.

.

26 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU PERCHE