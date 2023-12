Cet évènement est passé Ciné & Atelier créatif – Opération Père-Noël 26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:30:00

fin : 2023-12-24 Ciné Atelier I Opération Père-Noël

Projection du film animé – Opération Père Noël de Caroline Attia & Marc Robinet

Durée : 43mn I A partir de 18 mois I 10h30

Suivie d’un atelier de fabrication de boules de Noël ✂️

Présence du Père-Noël de 11h à 12h

Un merveilleux moment vous attend !! ✨.

Ciné Atelier I Opération Père-Noël Projection du film animé – Opération Père Noël de Caroline Attia & Marc Robinet

Lumière tamisée & son maitrisé

Durée : 43mn I A partir de 18 mois I 10h30 I Tarif unique : 5,90€ Suivie d’un atelier créatif de fabrication de boules de Noël ✂️

Présence du Père-Noël de 11h à 12h Réservation conseillée, en ligne ou directement à l’acceuil du cinéma :)

Un merveilleux moment vous attend !! ✨ .

26 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU PERCHE Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Code postal 28400 Lieu 26 Place du 11 Août Adresse 26 Place du 11 Août Ville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir Lieu Ville 26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Latitude 48.32238 Longitude 0.81815 latitude longitude 48.32238;0.81815

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-le-rotrou/