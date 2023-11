Ciné-goûter & parade d’Halloween 26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 31 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Ne m’ooouuubliiiiiiie pas ! Halloween, la veillée de la Toussaint, la fête des morts… Célébrons cette journée toute en poésie & fantaisie au cinéma le Rex avec la projection déguisée du dessin animé Coco – suivie d’une parade déguisée dans le centre-ville de Nogent !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. EUR.

26 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Don’t forget me! Halloween, All Hallows’ Eve, the festival of the dead… Let’s celebrate this poetic & whimsical day at the Rex cinema with a disguised screening of the Coco cartoon – followed by a costume parade through downtown Nogent!

No te olvides de mí Halloween, la víspera de Todos los Santos, la fiesta de los muertos… Celebre este día de poesía y fantasía en el cine Rex con una proyección disfrazada del dibujo animado Coco, seguida de un desfile de disfraces por el centro de Nogent

Halloween, die Nachtwache zu Allerheiligen, das Fest der Toten… Feiern Sie diesen Tag voller Poesie & Fantasie im Kino le Rex mit einer verkleideten Vorführung des Zeichentrickfilms Coco – gefolgt von einer verkleideten Parade durch die Innenstadt von Nogent!

