Club de lecture 26 le Pont de Pierre, 28 avril 2023, Sainte-genevieve-des-bois. Club de lecture Vendredi 28 avril, 15h00 26 le Pont de Pierre Club de lecture, avec le livre de votre choix au 26 le Pont de Pierre ou médiathèque. Organisé par l’association Partage. Ouvert à tous. Chaque mois, un rendez-vous pour les amoureux des livres et aussi pour celles et ceux qui veulent assister et passer un moment convivial. 26 le Pont de Pierre 26 Rue du Pont de Pierre, Sainte-genevieve-des-bois Sainte-genevieve-des-bois [{« type »: « email », « value »: « associationpartagesgb@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

