Club de lecture 26 le Pont de Pierre, 27 janvier 2023, Sainte-genevieve-des-bois. Club de lecture Vendredi 27 janvier 2023, 14h00 26 le Pont de Pierre Club de lecture 26 le Pont de Pierre 26 Rue du Pont de Pierre, Sainte-genevieve-des-bois Sainte-genevieve-des-bois Club de lecture, avec le livre de votre choix au 26 le Pont de Pierre ou médiathèque. Organisé par l’association Partage. Ouvert à tous. Chaque mois, un rendez-vous pour les amoureux des livres et aussi pour celles et ceux qui veulent assister et passer un moment convivial.

2023-01-27T14:00:00+01:00

2023-01-27T16:00:00+01:00

