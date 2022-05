26 juin – HK en concert à Lorient (56) parc du bois du château Lorient Catégories d’évènement: Lorient

parc du bois du château, le dimanche 26 juin à 21:00

HK et ses saltimbanks débarquent à Lorient ! Enfin :) Un concert gratuit dans un cadre magnifique !

Entrée libre

