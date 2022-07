26 ÈME FESTIVAL DE FIBRES EN MUSIQUE, 21 août 2022, .

26 ÈME FESTIVAL DE FIBRES EN MUSIQUE



2022-08-21 10:00:00 – 2022-08-21

Né il y a 26 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, il montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile, ….

Or, une nouvelle ère arrive, le chanvre fait son retour avec de nouveaux débouchés, l’occasion d’en découvrir un peu plus …

Le festival investit le charmant village ligérien avec au programme de ce DIMANCHE 21 AOUT :

10h / 19h : MARCHE ECO BIO & ARTISANAL au fil de l’eau

Produits issus de l’agriculture biologique, fibres naturelles, énergies renouvelables. Regroupant 30 exposants.

Nouveau lieu : Esplanade des Lucettes

11h15 / 12h : INTRONISATIONS à la confrérie des chanvriers du Val de Loire (ouvert à tous)

12h / 21h30 : RESTAURATION au bord de la Loire

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter, face à la Loire. (salades composées à base d’huile de chanvre, grillades, frites, pâtes bio,…)

14h / 19h : DÉMONSTRATIONS DE TRAVAIL DU CHANVRE, confection de cordes par l’ensemble de l’équipe des chanvriers.

14h / 19h : ATELIERS AU FIL DE L’EAU, confection de bracelets brésiliens & attrape rêves. 2€

14h / 19h : FLOTTILLE DE LOIRE, exposition et navigation de futereaux, toues … Tout l’après-midi (A partir de 14h)

ANIMATIONS MUSICALES avec :

> LA ROUTE DES AIRS (chanson française)

> THE CLARKIIS (Cajun, Nouvelle Orléans)

> LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES (rumba, funk)

14h / 19h : EXPOSITION DE VÉHICULES VINTAGE

14h / 19h : ACCROVOILE

Animation d’escalade maritime

14h / 19h : JEUX EN BOIS

Immersion dans l’univers du jeu

14h30 / 15h15 : ATELIER FAIRE SOI-MÊME (DIY)

Créer votre huile de beauté & démaquillant naturel bio 2 €

Réservation sur site, places limitées

14h30 / 18h30 : ATELIER BIODIVERSITÉ

Découverte de la faune et flore de Loire

15h00 / 16h30 : INITIATIONS AUX ARTS DU CIRQUE

Jonglages, équilibres …

16h / 16h45 : ATELIER FAIRE SOI-MÊME (DIY)

Réaliser votre cake vaisselle, le renouveau du liquide vaisselle Gratuit

Réservation sur site, places limitées

17h / 18h30 : INITIATIONS AUX ARTS DU CIRQUE

Jonglages, équilibres …

19 h / 21h30 : RESTAURATION au bord de Loire (sur place ou à emporter : salades composées à base d’huile de chanvre, grillades, frites, pâtes bio, …)

A partir de 22h : FEU D’ARTIFICE MUSICAL

En partenariat avec la ville de Mauges s/Loire

Le festival accueille 10 000 personnes durant le week-end.

Inscrit au Patrimoine culturel immatériel en France en 2020, auprès du Ministère de la Culture.

Le Festival de Fibres en Musique est une rencontre entre les cultures et les générations !

dernière mise à jour : 2022-06-30 par