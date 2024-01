Exposition Agnès K. sculpture sur bois 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, vendredi 2 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-15 18:30:00

Agnès K. propose une immersion dans son univers poétique et vous invite à la découverte de sa matière de prédilection: le bois. Ses sculptures toutes en légèretés et en finesses, ne vous laisseront pas indifférents.

Sculptrice sur bois, née en 1976 à Saint-Etienne. Vit et travaille dans les Bouches-du-Rhône.



Après une formation d’architecte et plusieurs années d’exercice, Agnès Klefstad a ressenti le besoin de créer de ses mains. Elle réalise dans un premier temps des encadrements à façon puis, plus récemment se tourne vers la sculpture sur bois, matériau noble qui est pour elle une source sans fin de découvertes.



Dans son travail du bois, Agnès K. cherche à sublimer le matériau en lui-même, à mettre en valeur ses couleurs, son toucher, ses éléments distinctifs. Dans sa démarche créative, elle part d’un morceau de bois brut, qu’elle sculpte pour faire ressortir une forme, une ligne, une courbe ou un élément fort. Tels des tableaux vivants et naturels, ses sculptures nous invitent à la contemplation, à la méditation et à la rêverie.



Les sculptures issues de sa collection Dentelles , véritable dentelle de bois, dont le matériau robuste et la grande taille contrastent avec l’extrême finesse et les jeux de transparence, évoquent le paradoxe entre force et fragilité. La série d’œuvres murales tout en rondeur Yugen , mettant en exergue un nœud, une courbe, ou un autre motif retraçant l’histoire du bois, cherche à retranscrire la beauté brute et la magie de la nature.

26 Cours Mirabeau Galerie Les Amis des Arts

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



