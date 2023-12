Exposition Jean-Yves Templier 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 5 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-18 19:00:00

Jean Yves Templier est un peintre paysagiste portraitiste et dessinateur. Il présentera la rétrospective de ses oeuvres sur une exposition complète entre terre, mer et scène de vie avec réalisme et impressionnisme..

Originaire de la région parisienne, il concrétise l’idée de travailler autour de la Provence pour entamer un parcours d’introspection de ses racines d’adoption.

Artiste français paysagiste et portraitiste, il est diplômé de l’école des arts graphique de Paris en 1964 avec la mention d’honneur. Il réalise ses premières toiles qu’il vend alors dans un cercle privé et intimiste de passionnés et collectionneurs.

Il expose depuis 1971 dans de nombreuses galeries ou associations entre Paris et le sud de la France, avant que l’Europe lui ouvre ses portes.

Il gagne son premier grand prix en 1988 lors de son exposition à la Galerie Bristol en Angleterre.



L’évolution de son travail et de son style est le fruit d’une lente maturation. L’olivier est un symbole de vie éternel et de paix, qu’il aime décliner sous toutes ses formes et à la lumière des différentes heures de la journée.

Son inspiration première est la Provence​, symbole de richesse et de couleurs dont il adore reproduire les pigments aux grès des saisons ainsi que les ambiances extravagantes. Cette terre nourricière généreuse, source de son inspiration, lui permet d’alterner entre terre et mer.



La fascination liée à cette contemplation est une manière pour l’artiste de matérialiser la force de la nature à travers le changement du calendrier et des heures de la journée. Il aime les contrastes et joue avec l’huile et la matière pour traduire la subtilité du bouillonnement des scènes de vie dans l’instant présent qu’il capture avec toute sa sensibilité.



Artiste accomplit, épicurien de la vie, il est insatiable et amoureux de la nature et des gens. L’amour et la générosité sont les moteurs de sa créativité.

Élu par le jury, il gagne le premier prix Dieudonné Jacobs, et a exposé à la galerie Prince de Condé à Spa en Belgique durant l’été 2022.



La reconnaissance de son talent lui a permis de libérer sa peinture en constante évolution. Il tend à s’affranchir des règles techniques liées à un apprentissage académique qu’il maitrise à la perfection pour tendre vers l’impressionnisme et le réalisme dont ses photographies sont ses premières inspirations.



Jean Yves Templier a exposé de 1971 à 1973 aux artistes indépendants de Paris. Il a ensuite intégré le salon des Artistes Français de Paris. Il s’est distingué en 1974 à la maison de la culture de Montmorency et en 1991 à l’orangerie du château de Sucy-en-Brie. Il se fait très vite repéré par la galerie des Amis des Arts à Aix-en-Provence. Il poursuit ensuite une carrière à l’international avec une exposition à la galerie Beaufort à Bath et Bristol en Angleterre où il est encensé et plébiscité pour son talent et récompensé par un premier grand prix. En 1988, la galerie La Gouorgo du Beausset lui fait une place d’honneur, en 1999 la Maison des Oliviers de Paris lui offre la reconnaissance qu’il mérite, en 2007 il expose à la galerie Mathorel de Thonon et en 2008 et 2009 il s’impose comme un représentant de la Provence à la galerie Palangcka du Castelet, il participe également à de nombreuses foires et expositions régionales saisonnières.



Ces succès incitent Jean Yves Templier à pousser plus loin son goût pour le défi et l’expérimentation. Il présentera ses œuvres à la criée aux fleurs à Ollioules pendant l’automne 2023 et se prépare pour sa prochaine exposition à la Galerie des Amis des Arts de Aix en Provence dès le début janvier 2024.

26 Cours Mirabeau Les Amis des Arts

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



