Exposition K-Templier 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 5 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-18 19:00:00

K-Templier artiste contemporain du Pop Art en collaboration avec JY Templier, dévoile une collection unique de toiles éclatantes, fusionnant ingénieusement l’héritage de l’art populaire et une vision moderne audacieuse inspirée de la K-POP..

Artiste visionnaire, K-Templier canalise l’énergie effervescente du Pop Art pour créer des toiles qui transcendent les frontières du conventionnel. Avec une carrière artistique florissante, K-Templier offre une perspective contemporaine aux icônes de la culture coréenne et aux symboles emblématiques.

Les passionnés d’art contemporain et de K- Art peuvent acquérir ces toiles uniques et vibrantes qui s’adaptent en format et en couleurs.

Chaque œuvre est une opportunité de posséder un morceau de l’héritage artistique dynamique de K-Templier. Chaque toile est une série limitée et chaque modèle est enregistré à l’INPI comme une marque déposée.



L’exposition se fera en collaboration multigénérationnelle père/fille avec l’artiste Jean Yves Templier

.

26 Cours Mirabeau Les Amis des Arts

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



