Exposition Poupée Caussin-Bellon et Stephan Davoust 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 1 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Poupée Caussin-Bellon est la papesse du Tadelackt technique qu’elle a mis au point pour faire des tableaux abstraits et figuratifs que l’on peut caresser Elle reconstitue du marbre à l’envers et vous emporte dans un monde de douceur et de tendresse..

2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-09-14 19:00:00. .

26 Cours Mirabeau Galerie Les Amis des Arts

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Poupée Caussin-Bellon is the goddess of Tadelackt, a technique she has perfected to create abstract and figurative paintings that can be caressed. She reconstitutes marble in reverse, taking you into a world of softness and tenderness.

Poupée Caussin-Bellon es la diosa del Tadelackt, una técnica que ha perfeccionado para crear cuadros abstractos y figurativos que se pueden acariciar. Recrea el mármol a la inversa y te transporta a un mundo de suavidad y ternura.

Poupée Caussin-Bellon ist die Päpstin der Tadelackt-Technik, die sie entwickelt hat, um abstrakte und figurative Bilder herzustellen, die man streicheln kann. Sie stellt Marmor auf dem Kopf stehend wieder her und entführt Sie in eine Welt der Sanftheit und Zärtlichkeit.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence