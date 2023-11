Rencontre littéraire avec Alain Bourgasser 26 cours Georges Mandel Lesparre-Médoc, 25 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La Boîte à Livres reçoit l’auteur Alain Bourgasser, qui viendra présenter son nouveau recueil de nouvelles Esteys 1- Nouvelles Médocaines et ses 11 histoires ayant toutes le Médoc pour cadre.

A cette occasion, l’auteur en lira quelques extraits.

Entrée libre, mais il est conseillé de réserver..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

26 cours Georges Mandel Librairie la Boîte à Livres

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Office de Tourisme Médoc-Vignoble informs you:

La Boîte à Livres welcomes author Alain Bourgasser, who will present his new collection of short stories Esteys 1- Nouvelles Médocaines and its 11 stories all set in the Médoc.

The author will read a few extracts.

Admission is free, but reservations are recommended.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa:

La Boîte à Livres acoge al escritor Alain Bourgasser, que presentará su nueva colección de cuentos, Esteys 1- Nouvelles Médocaines, con 11 relatos ambientados en el Médoc.

El autor también leerá extractos de los relatos.

La entrada es gratuita, pero se recomienda reservar.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

La Boîte à Livres empfängt den Autor Alain Bourgasser, der seine neue Kurzgeschichtensammlung Esteys 1- Nouvelles Médocaines und ihre 11 Geschichten, die alle im Médoc spielen, vorstellen wird.

Bei dieser Gelegenheit wird der Autor auch einige Auszüge daraus vorlesen.

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist jedoch ratsam.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Médoc-Vignoble