Journées de la culture et du patrimoine: Animations proposées par l’association les Pastourelles (Musée Labenche) 26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Voyage en arts et traditions populaires: parcours déambulé dans le musée, en histoires et en musiques, démonstrations d’arts populaires. A14h.

Danses costumées à 14h45.

« Le folklore à Brive », animations proposées par l’association La Bourrée Limousine. Présentation par Pierre Courteix, vice-président de La Bourrée Limousine. A 15h45.

Conte en langue occitane par Henri Salle, membre de l’association. A 16h15.

Danses costumées à 16h30..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

26 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Voyage en arts et traditions populaires: stroll through the museum, with stories and music, and folk art demonstrations. At 2pm.

Costume dances at 2:45pm.

« Folklore in Brive », organized by the association La Bourrée Limousine. Presentation by Pierre Courteix, vice-president of La Bourrée Limousine. At 3.45pm.

Storytelling in Occitan by Henri Salle, member of the association. At 4.15pm.

Costumed dances at 4.30pm.

Un recorrido por las artes y tradiciones populares: un paseo por el museo, con historias y música, y demostraciones de artes populares. A las 14.00 h.

Bailes de disfraces a las 14.45 h.

« Folclore en Brive », organizado por la asociación La Bourrée Limousine. Presentación a cargo de Pierre Courteix, vicepresidente de La Bourrée Limousine. A las 15.45 h.

Narración de cuentos en occitano por Henri Salle, miembro de la asociación. A las 16.15 h.

Bailes de disfraces a las 16.30 h.

Reise in die Volkskunst und Traditionen: Spaziergang durch das Museum mit Geschichten und Musik, Vorführungen von Volkskunst. 14.00 Uhr.

Trachtentänze um 14.45 Uhr.

« Folklore in Brive », Animationen des Vereins La Bourrée Limousine. Präsentation durch Pierre Courteix, Vizepräsident von La Bourrée Limousine. 15.45 Uhr.

Erzählung in okzitanischer Sprache von Henri Salle, Mitglied des Vereins. 16.15 Uhr.

Kostümierte Tänze um 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme