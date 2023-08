Journées de la culture et du patrimoine: « Bal trad »(Musée Labenche) 26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: « Bal trad »(Musée Labenche) 26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Animé par les Ménétriers du Massif Central. Musique et initiation à la danse. le 16 septembre de 16h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

26 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Les Ménétriers du Massif Central. Music and introduction to dance. September 16, 4pm-6pm. Organizado por los Ménétriers du Massif Central. Música e iniciación a la danza. 16 de septiembre de 16:00 a 18:00. Animiert von den Ménétriers du Massif Central. Musik und Einführung in den Tanz. Am 16. September von 16 bis 18 Uhr. Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 26 Boulevard Jules Ferry Adresse 26 Boulevard Jules Ferry Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.1581328;1.53590889

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/