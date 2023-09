L’Art au Quotidien 26 Boulevard Heurteloup Tours, 11 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Un lieu et une ambiance uniques !

Au cœur du Centre de Congrès Vinci, dans un écrin feutré, plus de 200 artisans et artistes transforment la matière en émerveillement..

Dimanche 2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 20:00:00. EUR.

26 Boulevard Heurteloup

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A unique place and atmosphere!

In the heart of the Centre de Congrès Vinci, in a hushed setting, over 200 craftsmen and artists transform materials into wonder.

Un lugar y un ambiente únicos

En el corazón del Palacio de Congresos Vinci, en un ambiente silencioso, más de 200 artesanos y artistas transforman los materiales en maravillas.

Ein einzigartiger Ort und eine einzigartige Atmosphäre!

Im Herzen des Vinci-Kongresszentrums, in einer gedämpften Umgebung, verwandeln mehr als 200 Handwerker und Künstler Materie in Staunen.

