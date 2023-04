Les visites de Caroline Barrow – guide épicurieuse 26 Boulevard des Pyrénées, 2 janvier 2023, Pau.

Guide Epicurieuse, une guide professionnelle à votre service !

Pour groupes de tous âges ou particuliers, Caroline Barrow propose des visites ou des conférences insolites, exclusives ou classiques de Pau et de sa région, en français et en anglais.

Laissez-vous guider par cette amoureuse de l’art sous toutes ses formes, votre regard changera..

2023-01-02 à ; fin : 2023-12-31

26 Boulevard des Pyrénées

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guide Epicurieuse, a professional guide at your service!

For groups of all ages or individuals, Caroline Barrow offers unusual, exclusive or classic visits or conferences in Pau and its region, in French and English.

Let yourself be guided by this lover of art in all its forms, your gaze will change.

Guide Epicurieuse, un guía profesional a su servicio

Para grupos de todas las edades o individuales, Caroline Barrow ofrece visitas o conferencias insólitas, exclusivas o clásicas de Pau y su región, en francés e inglés.

Déjese guiar por este amante del arte en todas sus formas, y su perspectiva cambiará.

Guide Epicurieuse, eine professionelle Stadtführerin zu Ihren Diensten!

Für Gruppen jeden Alters oder Einzelpersonen bietet Caroline Barrow ungewöhnliche, exklusive oder klassische Führungen oder Vorträge in Pau und seiner Umgebung an, auf Französisch und Englisch.

Lassen Sie sich von dieser Liebhaberin der Kunst in all ihren Formen führen, Ihr Blick wird sich verändern.

