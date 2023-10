Cet évènement est passé ATELIER PIZZA 26 Bis, Rue de la Gare Les Achards Catégories d’Évènement: Les Achards

Vendée ATELIER PIZZA 26 Bis, Rue de la Gare Les Achards, 2 septembre 2023, Les Achards. Les Achards,Vendée .

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:30:00. .

26 Bis, Rue de la Gare L’Esprit Massage

Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-08-30 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Les Achards, Vendée Autres Lieu 26 Bis, Rue de la Gare Adresse 26 Bis, Rue de la Gare L'Esprit Massage Ville Les Achards Departement Vendée Lieu Ville 26 Bis, Rue de la Gare Les Achards latitude longitude 46.61865;-1.65784

26 Bis, Rue de la Gare Les Achards Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les achards/