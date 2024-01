La dictée de Labenche (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, vendredi 7 juin 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 14:00:00

fin : 2024-06-07

Le musée Labenche propose une nouvelle activité pour l’année 2024. L’activité se déroulera dans une des salles du musée et en lien avec un des personnages représentés au sein du lieu.

Le 26 janvier, le 8 mars, le 3 mai et le 7 juin à 14h.

Inscriptions auprès du musée Labenche au 05 55 18 17 70 ou musée.labenche@brive.fr

Tarif: 3,50 (fournitures, correction, goûter)

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Brive Tourisme