Conférence: Spéciale exposition temporaire « La magie de l’électricité » (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par Daniel Guyez, secrétaire des amis du musée Labenche et commissaire scientifique de l’exposition.

A 14h. Entrée libre. Infos: 05 55 18 17 70..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

26 bis boulevard Jules Ferry Musée Labenche

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Por Daniel Guyez, secretario de los Amigos del museo Labenche y comisario científico de la exposición.

A las 14 h. Entrada gratuita. Información: 05 55 18 17 70.

Von Daniel Guyez, Sekretär der Freunde des Labenche-Museums und wissenschaftlicher Kurator der Ausstellung.

14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos: 05 55 18 17 70.

