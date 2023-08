Conférence: Les milieux naturels de Brive et leur évolution depuis Ernest Rupin (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Conférence: Les milieux naturels de Brive et leur évolution depuis Ernest Rupin (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 31 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Dominique Godefroy évoquera les milieux naturels de Brive et leur évolution depuis Ernest Rupin.

Organisé par la SSHA de la Corrèze. De 14h30 à 16h30..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Par Vincent Rigau-Jourjon, directeur du musée Labenche.

Dans le cadre de la création du nouveau parcours permanent « MNR et biens spoliés ». Conférence reprogrammée.

A 15h. Dominique Godefroy hablará de los entornos naturales de Brive y de cómo han cambiado desde Ernest Rupin.

Organizado por la SSHA de Corrèze. De 14.30 a 16.30 h. Dominique Godefroy wird über die natürlichen Lebensräume in Brive und ihre Entwicklung seit Ernest Rupin sprechen.

Organisiert von der SSHA de la Corrèze. Von 14:30 bis 16:30 Uhr. Mise à jour le 2023-08-28 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 26 bis boulevard Jules Ferry Adresse 26 bis boulevard Jules Ferry Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.1582854;1.5352695

26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/