Journée nationale des Amis du Musée (Musée Labenche) 26 bis Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 8 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Les Amis du Musée Labenche seront présents toute la journée et vous accueillent en salles pour découvrir les nouvelles acquisitions offertes au musée. Droit d’entrée du musée en vigueur. Renseignements: 05 55 18 17 70.

26 bis Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Musée Labenche will be on hand all day to welcome you to the galleries to discover the new acquisitions on offer at the museum. Museum entrance fee applies. Information: 05 55 18 17 70

Los Amigos del Musée Labenche estarán presentes durante todo el día para recibirle en las galerías y hacerle descubrir las nuevas adquisiciones que ofrece el museo. Entrada de pago. Información: 05 55 18 17 70

Die Freunde des Labenche-Museums sind den ganzen Tag über anwesend und begrüßen Sie in den Sälen, um die dem Museum angebotenen Neuerwerbungen zu entdecken. Es gelten die Eintrittspreise des Museums. Informationen: 05 55 18 17 70

