Conférence: La Lunade de saint Jean ou la fantastique histoire d’un pouvoir usurpé (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 13 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par Marie-France Houdart, ethnologue

Les divinités féminines et lunaires d’origine sont remplacées par des cultes masculins et solaires, depuis l’antiquité jusqu’au siècle du roi soleil.

A 18h30. Le tarif des conférences est de : 41 euros le cycle de 6 conférences (tarif plein)

21 euros le cycle de 6 conférences (tarif réduit) pour les lycéens et étudiants, les adhérents de l’école municipale d’art (ancien Centre Municipal d’Arts Plastiques), les membres de la Société des Amis du musée Labenche sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

7,10 euros la conférence à l’unité (tarif plein), 3,55 euros (tarif réduit).

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Por Marie-France Houdart, etnóloga

Las divinidades femeninas y lunares originales fueron sustituidas por cultos masculinos y solares desde la Antigüedad hasta el siglo del Rey Sol.

A las 18.30 h. El precio de las conferencias es de 41 euros por un ciclo de 6 conferencias (precio completo)

21 euros por un ciclo de 6 conferencias (tarifa reducida) para estudiantes de bachillerato y universitarios, miembros de la escuela municipal de arte (antiguo Centre Municipal d’Arts Plastiques) y miembros de la Société des Amis du Musée Labenche, previa presentación de un carné válido.

7,10 euros por conferencia (tarifa completa), 3,55 euros (tarifa reducida)

Von Marie-France Houdart, Ethnologin

Die ursprünglichen weiblichen und lunaren Gottheiten werden von der Antike bis zum Jahrhundert des Sonnenkönigs durch männliche und solare Kulte ersetzt.

18.30 Uhr. Die Gebühr für die Vorträge beträgt : 41 Euro für einen Zyklus von 6 Vorträgen (voller Preis)

21 Euro für den Zyklus von 6 Vorträgen (ermäßigter Tarif) für Gymnasiasten und Studenten, Mitglieder der städtischen Kunstschule (ehemaliges Centre Municipal d?Arts Plastiques), Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Labenche-Museums gegen Vorlage eines gültigen Nachweises.

7,10 Euro pro Vortrag (voller Preis), 3,55 Euro (ermäßigter Preis)

