Visite-atelier Métiers d’art: Initiation à l’éventail (Musée Labenche) 26 bis Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Visite-atelier Métiers d’art: Initiation à l’éventail (Musée Labenche) 26 bis Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 20 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Initiation à l’éventail par Christelle Boutaud. Sous inscription, places limitées. Tarif: 13 euros..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

26 bis Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fan initiation by Christelle Boutaud. Registration required, places limited. Price: 13 euros. Presentación del abanico por Christelle Boutaud. Inscripción obligatoria, plazas limitadas. Precio: 13 euros. Einführung in den Fächer von Christelle Boutaud. Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze. Preis: 13 Euro. Mise à jour le 2023-07-04 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 26 bis Boulevard Jules Ferry Adresse 26 bis Boulevard Jules Ferry Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 26 bis Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde

26 bis Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/