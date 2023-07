Visite commentée de L’exposition « Curiosité(s)! » (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 19 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visite commentée de l’exposition Curiosité(s)! Le 19 et 26 juillet et le 2 et 9 aout. Public adulte. Durée: 45 min. Réservation conseillée au 05 55 18 17 70..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the exhibition Curiosité(s)! July 19 and 26 and August 2 and 9. Adult public. Duration: 45 min. Reservations recommended on 05 55 18 17 70.

¡Visita guiada a la exposición Curiosité(s)! 19 y 26 de julio y 2 y 9 de agosto. Para adultos. Duración: 45 min. Se recomienda reservar en el 05 55 18 17 70.

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung Neugierde(n)! Am 19. und 26. Juli sowie am 2. und 9. August. Für Erwachsene. Dauer: 45 Minuten. Reservierung empfohlen unter 05 55 18 17 70.

Mise à jour le 2023-07-07 par Brive Tourisme