Visite commentée des collections permanenetes avec le sens de l’odorat (Musée Labenche) 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 18 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visite guidée des collections permanentes avec le sens de l’odorat. Le 18 et 25 juillet et le 1er et 8 aout à 11h. Public adulte. Durée: 45 min. Réservation conseillée au 05 55 18 17 70.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the permanent collections using the sense of smell. July 18 and 25 and August 1 and 8 at 11 am. Adult public. Duration: 45 min. Reservations recommended on 05 55 18 17 70

Visita guiada a las colecciones permanentes a través del olfato. 18 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto a las 11 h. Para adultos. Duración: 45 min. Se recomienda reservar en el 05 55 18 17 70

Geführte Besichtigung der ständigen Sammlungen mit dem Geruchssinn. Am 18. und 25. Juli sowie am 1. und 8. August um 11 Uhr. Für Erwachsene. Dauer: 45 min. Reservierung unter 05 55 18 17 70 empfohlen

