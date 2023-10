ATELIER MASQUE HALLOWEEN 26 bis Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers, 2 novembre 2023, Cazouls-lès-Béziers.

Cazouls-lès-Béziers,Hérault

A l’occasion d’Halloween, les enfants pourront décorer leurs masques et les parents pourront déguster les vins du domaine Castan..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

26 bis Avenue Jean Jaurès

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



For Halloween, children can decorate their masks and parents can taste Domaine Castan wines.

Para Halloween, los niños pueden decorar sus máscaras y los padres degustar los vinos de Domaine Castan.

An Halloween können die Kinder ihre Masken verzieren und die Eltern die Weine des Weinguts Castan probieren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT LA DOMITIENNE