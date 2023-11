Chasse au trésor de Noël 26 bd Emile LOUBET Fuveau, 16 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

On vous donne rendez-vous pour un grand jeu de piste dans les rues de Fuveau sur le thème de Noël! Un don possible au profit du Téléthon, venez nombreux!.

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

26 bd Emile LOUBET Office de Tourisme de Fuveau

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We look forward to seeing you for a great Christmas-themed treasure hunt in the streets of Fuveau! Donations can be made to the Telethon, so come one, come all!

¡Ven y únete a nosotros para una gran búsqueda del tesoro en las calles de Fuveau sobre el tema de la Navidad! Se pueden hacer donaciones para el Telemaratón, ¡así que no olvides venir!

Wir treffen uns mit Ihnen zu einer großen Schnitzeljagd durch die Straßen von Fuveau zum Thema Weihnachten! Eine Spende für den Telethon ist möglich, kommen Sie zahlreich!

